Trump e Melania positivi al coronavirus. Annullata tappa elettorale in Florida (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donald Trump e la first lady Melania sono entrambi postivi al coronavirus, sulla base del test eseguito. Ed è stata Annullata la tappa elettorale in Florida, così come gli altri appuntamenti presidenziali

