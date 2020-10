Trump e Melania positivi al coronavirus. “Affronteremo questo INSIEME!” (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Stanotte la First Lady ed io siamo risultati positivi al covid-19. Inizieremo la quarantena e il processo di guarigione immediatamente. Affronteremo questo INSIEME!" ha twittato Trump. Dopo aver appreso che il suo stretto consigliere, Hope Hicks, aveva contratto il coronavirus, il presidente degli Stati Uniti è stato sottoposto a un tampone. Che ha dato esito positivo. Il presidente resterà alla Casa Bianca durante la quarantena ma "continuerà a svolgere le sue funzioni", ha annunciato il suo medico. Un viaggio in Florida, previsto per venerdì, è già stato cancellato.Hope Hicks, 31 anni, era a bordo dell'Air Force One con il presidente degli Stati Uniti quando si è recato a Cleveland, Ohio, tre giorni fa per partecipare al dibattito contro Joe Biden. Ha anche viaggiato ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Stanotte la First Lady ed io siamo risultatial covid-19. Inizieremo la quarantena e il processo di guarigione immediatamente. AffronteremoINSIEME!" ha twittato. Dopo aver appreso che il suo stretto consigliere, Hope Hicks, aveva contratto il, il presidente degli Stati Uniti è stato sottoposto a un tampone. Che ha dato esito positivo. Il presidente resterà alla Casa Bianca durante la quarantena ma "continuerà a svolgere le sue funzioni", ha annunciato il suo medico. Un viaggio in Florida, previsto per venerdì, è già stato cancellato.Hope Hicks, 31 anni, era a bordo dell'Air Force One con il presidente degli Stati Uniti quando si è recato a Cleveland, Ohio, tre giorni fa per partecipare al dibattito contro Joe Biden. Ha anche viaggiato ...

