Trump e Melania positivi al Coronavirus. A contagiare il presidente degli Stati Uniti e la first lady è stata un membro dello staff della Casa Bianca (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Stasera io e Melania siamo risultati positivi al Covid. Inizieremo immediatamente il nostro periodo di quarantena e le cure per ristabilirci. Supereremo questo insieme". Con un tweet, mentre gli americani stanno per addormentarsi a conclusione di una giornata segnata da notizie incerte e frammentarie, il presidente Donald Trump annuncia il contagio suo e della first lady. Un cinguettio giunto 2 ore dopo l'annuncio, sempre arrivato su Twitter, attraverso cui The Donald informava della positività di una strettissima collaboratrice, Hope Hicks, consigliera della comunicazione molto influente nell'entourage della Casa Bianca.

