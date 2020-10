Trump e Melania in quarantena, consigliere Casa Bianca positivo al coronavirus (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donald Trump e la First Lady Melania in quarantena in attesa del risultato del test per il coronavirus dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donalde la First Ladyinin attesa del risultato del test per ildopo che Hope Hicks, una delle più strettedel presidente, è risultata positiva

Agenzia_Ansa : Coronavirus, Trump e la moglie Melania in quarantena. Positiva al virus una strettissima collaboratrice del preside… - SkyTG24 : Coronavirus, ultime notizie. Collaboratrice positiva, Trump e Melania in quarantena. LIVE - repubblica : Trump, consigliera positiva al Covid: Il presidente Usa: 'Ho fatto il tampone, sono in quarantena con Melania' [dal… - daniele19996 : E speriamo che Trump smetta di fare campagna elettorale. #trump #melania - hutck : Cosa più sconvolgente è apprendere che Trump e Melania realmente si frequentino -