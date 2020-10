Trump e la moglie positivi al coronavirus. 'Iniziamo subito la nostra quarantena' (Di venerdì 2 ottobre 2020) 'Ce la faremo insieme' twitta il presidente. Prima di essere risultato positivo in una intervista televisiva aveva condannato esplicitamente i movimenti dei suprematisti bianchi 'ma - chiede - ora ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 ottobre 2020) 'Ce la faremo insieme' twitta il presidente. Prima di essere risultato positivo in una intervista televisiva aveva condannato esplicitamente i movimenti dei suprematisti bianchi 'ma - chiede - ora ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus, Trump e la moglie Melania in quarantena. Positiva al virus una strettissima collaboratrice del preside… - ilpost : Donald Trump e sua moglie Melania sono positivi al coronavirus. Non è ancora chiaro se abbiano sintomi. - Corriere : ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus - cranb25 : RT @Corriere: ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus, Trump e la moglie Melania in quarantena. Positiva al virus una strettissima collaboratrice del presidente #A… -