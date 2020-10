Trump e la moglie Melania sono risultati positivi al Covid | annullata la tappa in Florida

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente Donalde laal-19. La conferma arriva dallo stesso presidente tramite Twitter “La First Lady ed io siamoal-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo“.al, a contagiarli è stata la consigliera personale A contagiaree la first lady pare sia stata la consigliera della Casa Bianca una delle più fidate Hope Hicks che giovedì era risultata positiva e che ha tutti i sintomi tipici. La consigliera lo ha accompagnato in aereo durante i vari dibattiti per la campagna elettorale viaggiando senza mascherina prima a ...