Trump e la moglie Melania positivi al Covid-19 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Trump e la moglie Melania positivi al Coronavirus: anche la consigliera del Presidente Usa, Hope Hicks, era risultata positiva Donald Trump e sua moglie Melania sono risultati positivi al nuovo coronavirus: lo ha annunciato questa mattina, con un messaggio su Twitter, il presidente degli Stati Uniti. “Cominceremo la nostra quarantena e la nostra ripresa in salute subito” ha scritto Trump. “Ce… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 2 ottobre 2020)e laal Coronavirus: anche la consigliera del Presidente Usa, Hope Hicks, era risultata positiva Donalde suasono risultatial nuovo coronavirus: lo ha annunciato questa mattina, con un messaggio su Twitter, il presidente degli Stati Uniti. “Cominceremo la nostra quarantena e la nostra ripresa in salute subito” ha scritto. “Ce… L'articolo Corriere Nazionale.

