Leggi su dire

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – Donald Trump e sua moglie Melania sono risultati positivi al nuovo coronavirus: lo ha annunciato questa mattina, con un messaggio su Twitter, il presidente degli Stati Uniti. “Cominceremo la nostra quarantena e la nostra ripresa in salute subito” ha scritto Trump. “Ce la faremo insieme”. Giovedi’ Hope Hicks, una delle consigliere di Trump, era risultata positiva al Covid-19. Martedi’ e mercoledi’ aveva volato al fianco del presidente accompagnandolo a Cleveland dove si era tenuto il primo dibattito televisivo della campagna per le elezioni presidenziali di novembre, e poi a Duluth, in Minnesota, dove Trump aveva tenuto un comizio all’aperto. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Trump e la moglie Melania positivi al Coronavirus Le prime pagine dei quotidiani di Venerdì 2 Ottobre 2020 Roma, Zingaretti boccia Raggi: “Si è autocandidata, nessun accordo con M5s” Musei, a Roma il Maxxi festeggia dieci anni con una nuova collezione A Bologna film e incontri con ‘Terra di tutti’, ecco cosa non perdere VIDEO | Musica, per il ‘Mei’ anno zero: a Faenza via a tre giorni di concerti e incontri