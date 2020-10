Trump e il Covid: il presidente sapeva da mercoledì che Hope Hicks era positiva. Biden negativo, la campagna va avanti (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Casa Bianca costretta ad ammettere. Il presidente partì comunque in elicottero per andare a un evento. Cnn: «Ha la febbre da venerdì mattina». Il medico della Casa Bianca: «È affaticato». La cura con anticorpi sintetici e il ricovero in ospedale Leggi su corriere (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Casa Bianca costretta ad ammettere. Ilpartì comunque in elicottero per andare a un evento. Cnn: «Ha la febbre da venerdì mattina». Il medico della Casa Bianca: «È affaticato». La cura con anticorpi sintetici e il ricovero in ospedale

