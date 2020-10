Troja | “Sconfitta a Teramo deludente | ho visto squadra senz’anima Mirri-Sagramola-Boscaglia? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 2 ottobre 2020) "Palermo? Non è stato sempre facile, a volte ho anche sofferto".Lo ha detto Gaetano, detto Tanino. L'ex gloria rosanero, intervenuto ai microfoni del 'Giornale di Sicilia', è tornato a raccontarsi e a raccontare i tratti più belli della sua carriera a Palermo, anche se il rapporto con il popolo rosa non fu non sempre felice: "Mi rimproveravano di mangiare troppo E mi faceva stare male. Non era vero. Dicevano che mangiavo pane con la milza, quarume, frittola, cose che non mi piacciono per niente. Semmai vado matto per la pasta con i ricci. Ovviamente queste critiche arrivavano sempre dopo una sconfitta. Un tormentone. E dicevano che frequentavo i night, che mi piaceva la bella vita. Insomma, non è stato facile. Così quando cominciarono a girare queste voci chiesi alla società di farmi alloggiare allo stadio ...