Trenitalia | “La Freccia” di ottobre omaggia Rodari e i Tesori d’Italia

(Teleborsa) – Viaggia ad Alta Velocità la Freccia di ottobre sui binari della fantasia con Gianni Rodari, tra la Capitale d'Italia e il capitale dell'Italia: arte, cultura, natura e, questo mese, la 103esima edizione del Giro, la popolare kermesse che avrà Trenitalia come Green Official Carrier. A 100 anni dalla nascita, la cover omaggia lo scrittore nato nel 1920 a Omegna, comune piemontese affacciato sul Lago d'Orta, che continua ad affascinare non solo i più piccoli ma anche i grandi, ancora capace – a dispetto del tempo – di trasmettere ideali universali, con le sue storie moderne e sempre attuali. L'illustrazione di Luca Tagliafico condensa molti dei contenuti di questo numero che richiamano, fin dall'editoriale, i tanti Tesori

