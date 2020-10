Tre giorni prima di risultare positivo, Trump prendeva in giro Biden perché indossava la mascherina (Di venerdì 2 ottobre 2020) Trump ha aspettato cinque mesi dall'inizio della pandemia per mostrarsi con una mascherina in pubblico e al dibattito presidenziale con Joe Biden aveva preso in giro il suo avversario perché la ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 ottobre 2020)ha aspettato cinque mesi dall'inizio della pandemia per mostrarsi con unain pubblico e al dibattito presidenziale con Joeaveva preso inil suo avversario perché la ...

matteosalvinimi : Da domani a #Catania la Lega organizza una tre giorni di incontri e dibattiti con numerosi ospiti su infrastrutture… - AlfredoPedulla : #Chiesa-#Juve: offerta accettata ieri dalla #Fiorentina, oggi non sono previste contropartite. Pagamento in tre o q… - Conte_Official : I tre giorni di proiezione del film 'Paolo Conte, Via con me' hanno registrato un grande riscontro partecipazione… - emptyglold : io quando il mio ex mi chiamo tre giorni dopo avermi lasciata e si presentò sotto casa mia con la pillola in mano j… - emipro74 : @VaiCorTANGO Non è tanto nei numeri ma nelle qualità, per me serve uno che migliora la qualità della difesa. Uno ch… -