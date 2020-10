Torna il Social world film forum a Vico: premi alla carriera per Arana, Storaro e Martone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un’edizione speciale per il decennale, per salvare il rapporto tra pubblico e cinema. Dal 6 all’11 ottobre a Vico Equense Torna il Social world film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale diretta del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo. Sei giorni di proiezioni, mostre, incontri, eventi dedicati al cinema che fa riflettere, tutti in massima sicurezza e nel pieno rispetto delle regole di distanziamento Sociale, per una formula innovativa tra presenza e online. Selezionate 450 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive, con 20 in anteprima assoluta o europea, provenienti da 46 paesi dei 5 continenti, per 12.600 minuti di programmazione. Madrina è Gaia Girace, la Lila della serie ”L’Amica ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un’edizione speciale per il decennale, per salvare il rapporto tra pubblico e cinema. Dal 6 all’11 ottobre aEquenseilFestival, la Mostra Internazionale del Cinemae diretta del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo. Sei giorni di proiezioni, mostre, incontri, eventi dedicati al cinema che fa riflettere, tutti in massima sicurezza e nel pieno rispetto delle regole di distanziamentoe, per una formula innovativa tra presenza e online. Selezionate 450 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive, con 20 in anteprima assoluta o europea, provenienti da 46 paesi dei 5 continenti, per 12.600 minuti di programmazione. Madrina è Gaia Girace, la Lila della serie ”L’Amica ...

