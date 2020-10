Torino, ceduto Berenguer all'Athletic Bilbao (Di venerdì 2 ottobre 2020) Torino - Accordo tra Torino e Athletic Bilbao per il trasferimento di Alex Berenguer in Spagna. Come spiega il club basco, nelle prossime ore il giocatore effettuerà le visite mediche e poi firmerà un ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020)- Accordo traper il trasferimento di Alexin Spagna. Come spiega il club basco, nelle prossime ore il giocatore effettuerà le visite mediche e poi firmerà un ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino ceduto Torino, ceduto Berenguer all'Athletic Bilbao Corriere dello Sport Torino, ceduto Berenguer all'Athletic Bilbao

TMW, Parma su Vlahovic in prestito se cede Inglese

Come si apprende da TuttoMercatoWeb.com, il Parma deve dare una risposta al Torino dopo l'offerta dei granata per Roberto Inglese e nel caso in cui l'ex Napoli dovesse ...

Come si apprende da TuttoMercatoWeb.com, il Parma deve dare una risposta al Torino dopo l'offerta dei granata per Roberto Inglese e nel caso in cui l'ex Napoli dovesse ...