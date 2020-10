Tommaso Zorzi sbugiarda Adua Del Vesco: “Mi ha detto che Morra era gay” (Di sabato 3 ottobre 2020) Tommaso Zorzi ha sbugiardato Adua Del Vesco in diretta al GF Vip, rivelando a Signorini che lei gli ha confermato che Massimiliano è gay. Tommaso Zorzi mai come questa sera è riuscito a guadagnarsi il titolo, almeno a livello morale, di vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer è riuscito a rompere un … L'articolo Tommaso Zorzi sbugiarda Adua Del Vesco: “Mi ha detto che Morra era gay” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 3 ottobre 2020)hatoDelin diretta al GF Vip, rivelando a Signorini che lei gli ha confermato che Massimiliano è gay.mai come questa sera è riuscito a guadagnarsi il titolo, almeno a livello morale, di vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer è riuscito a rompere un … L'articoloDel: “Mi hacheera gay” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Durante le nomination, però, Tommaso Zorzi ha smentito la dichiarazione di Adua. L'influencer, infatti, ha deciso di nominare l'attrice: "Voto Adua perché anche a me ha detto che Massimiliano è gay - ...

