Tommaso Zorzi | “Adua mi ha detto che Morra è gay”

Leggi su biccy

(Di sabato 3 ottobre 2020) Adua Del Vesco la scorsa notte ha fatto outing a Massimilianoal Grande Fratello Vip e quando questa sera Alfonso Signorini ha mostrato il filmato ai concorrenti, l’ex attrice della Ares Film ha categoricamente smentito sostenendo di essersi tolta il microfono per dire cheè “stratega” e non “gay”. Il caso sembrava essere chiuso (seppur con mille dubbi), ma poco dopo c’ha pensatoa riaprirlo: “Alfonso ti comunico che stai per godere come un riccio eh, perché io nomino Adua perché anche a me hache Massimiliano è gay. Me l’haquando eravamo in albergo. Adua questa sera non hala verità. Sto tremando perché sono stron*o, ma mi ...