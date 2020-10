Tiziano Ferro lancia la manifestazione di Milano contro l’omobitransfobia | “‘In Italia si muore d’odio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “Insi può ancora morire di segregazione, d’odio. Allora cosa aspettiamo?”.così, con un videomessggio pubblicato sul suo profilo Instagram, lal’omobitransfobia e la misoginia e in sostegno della legge Zan organizzata per il 10 ottobre adai Sentinelli e da altre realtà che si battono per i diritti el’odio e la violenza. “Il prossimo femminicidio della ragazza che è stata chiamata pazza, malata, perché cercava aiuto? Il prossimo suicidio di un ragazzo che veniva chiamato aberrazione, errore umano e che nessuno ha ascoltato? Cosa farete poi? Commenterete sotto un post che parla dell’ennesima vittima innocente. ...