Tiro con l’arco, International Antalya Challenge: Boari e Andreoli da urlo, bene Paoli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19, il Tiro con l’arco italiano riparte e lo fa dall’International Antalya Challenge, gara alla quale hanno preso parte molti atleti azzurri. In ambito maschile, il miglior risultato lo mette a referto Alessandro Paoli, che chiude a quota 673, un punto in più di Mauro Nespoli, il quale si accontenta della settima posizione. 12° Marco Morello con 665 punti, mentre David Pasqualucci e Federico Musolesi chiudono rispettivamente 23° (649 punti) e 25° (648 punti). Mete Gazoz totalizza il miglior punteggio di giornata con 691. Per quanto riguarda le donne, invece, dietro alla leader Anagoz figurano Lucilla Boari e Tatiana Andreoli (657 punti). La terza azzurra presente in Top 10 corrisponde infine al ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19, ilcon l’arco italiano riparte e lo fa dall’, gara alla quale hanno preso parte molti atleti azzurri. In ambito maschile, il miglior risultato lo mette a referto Alessandro, che chiude a quota 673, un punto in più di Mauro Nespoli, il quale si accontenta della settima posizione. 12° Marco Morello con 665 punti, mentre David Pasqualucci e Federico Musolesi chiudono rispettivamente 23° (649 punti) e 25° (648 punti). Mete Gazoz totalizza il miglior punteggio di giornata con 691. Per quanto riguarda le donne, invece, dietro alla leader Anagoz figurano Lucillae Tatiana(657 punti). La terza azzurra presente in Top 10 corrisponde infine al ...

UffiziGalleries : E che ci fa una muletta nel Cortile dell'Ammannati? Ce lo spiega l'iscrizione in latino sopra di lei: con il suo sa… - RaiRadio2 : ?? È un battito animale Batte come non ce n'è E c'ha un tiro micidiale Che ti prende, che ti porta via con sé ?? Il… - giovanna_campus : @nikolaussuck @KotetsuJeegu Grazie per la risposta , dal momento che ha dichiarato di non mettere in dubbio ciò che… - mycornetto01 : mi ha scritto il tizio di tiro con l’arco?? - cadizsex : RT @dragsissy: Impalata con il cazzo in tiro fra le gambe. Femminilità fallica. -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro con Arte del tiro con l'arco businesspeople.it Tiro con l’arco, International Antalya Challenge: Boari e Andreoli da urlo, bene Paoli

Dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19, il tiro con l’arco italiano riparte e lo fa dall’International Antalya Challenge, gara alla quale hanno preso parte molti atleti azzurri. In ambito ...

Covid: De Luca, basta con comportamenti irresponsabili

Una foto che ritrae gli alunni di un liceo di Salerno riuniti in capannelli e senza mascherine. E il video di una festa al centro storico di Napoli. Sono ...

Dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19, il tiro con l’arco italiano riparte e lo fa dall’International Antalya Challenge, gara alla quale hanno preso parte molti atleti azzurri. In ambito ...Una foto che ritrae gli alunni di un liceo di Salerno riuniti in capannelli e senza mascherine. E il video di una festa al centro storico di Napoli. Sono ...