The Walking Dead: Norman Reedus vuole sapere se Andrew Lincoln tornerà nell'ultima stagione Norman Reedus è il primo fan del collega Andrew Lincoln e ha provato a farsi dire se Rick Grimes tornerà nel finale di The Walking Dead, ma per il momento le bocche sono cucite. Norman Reedus non si dà pace perché è troppo curioso di sapere se il collega Andrew Lincoln, interprete di Rick Grimes, farà ritorno nell'ultima stagione di The Walking Dead. Lincoln, protagonista originale di The Walking Dead, ha lasciato lo show due anni fa annunciando poi che la storia di Rick Grimes sarebbe ripresa in alcuni film tv ...

