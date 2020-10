"The Social Dilemma", il documentario di Netflix che fa discutere - (Di venerdì 2 ottobre 2020) Serena Nannelli Un ammonimento efficace e autorevole (anche se un po' parziale) sui rischi dell'intelligenza artificiale, volto a creare consapevolezza negli utenti dei motori di ricerca e dei Social network "The Social Dilemma" è un documentario uscito già da qualche settimana su Netflix e che promette di rivelare il lato oscuro di Internet, con particolare attenzione al mondo dei Social. Non poggia su una rivelazione particolare, ma evitarlo pensando si tratti della summa della retorica anti-Social Network sarebbe sbagliato. Di fronte al bombardamento di verità scomode perpetrato per un'ora e mezza da giganti del settore, è indubbio che si esca più consapevoli dei rischi legati all'avere un'identità digitale. Fare ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Serena Nannelli Un ammonimento efficace e autorevole (anche se un po' parziale) sui rischi dell'intelligenza artificiale, volto a creare consapevolezza negli utenti dei motori di ricerca e deinetwork "The" è unuscito già da qualche settimana sue che promette di rivelare il lato oscuro di Internet, con particolare attenzione al mondo dei. Non poggia su una rivelazione particolare, ma evitarlo pensando si tratti della summa della retorica anti-Network sarebbe sbagliato. Di fronte al bombardamento di verità scomode perpetrato per un'ora e mezza da giganti del settore, è indubbio che si esca più consapevoli dei rischi legati all'avere un'identità digitale. Fare ...

