The Shift | trailer del film

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Dal 5 novembre al cinema: The, debutto alla regia di Alessandro Tonda , che firma la sua opera prima dopo diverse collaborazioni come aiuto regista ine serie TV di successo, Romanzo ...

cinefilosit : #TheShift: trailer del film di Alessandro Tonda - PitziantiEnrico : @eschatonit Un ottimo pitch per una possibile seconda parte di The social dilemma. Tutta su competenza, gerarchie s… -

Ultime Notizie dalla rete : The Shift

Corriere dello Sport.it

Notorious Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di The Shift, l'esordio alla regia Alessandro Tonda. Dal 5 novembre al cinema: The Shift, debutto alla regia di Alessandro Tonda, che firma la sua op ...Guarda il trailer di The Shift, il drama thriller claustrofobic debutto alla regia di Alessandro Tonda al cinema dal 5 Novembre ...