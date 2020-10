«The Secret – Le verità nascoste»: il trailer del film in esclusiva (Di venerdì 2 ottobre 2020) The Secret è una storia di guerra, dove le armi sono racchiuse, tutte, nella mente umana. Non c’è soldato, in The Secret, solo una donna, sopravvissuta agli orrori dell’Olocausto senza, perciò, aver imparato il valore della non-violenza. Noomi Rapace, che nella pellicola in uscita il 15 ottobre veste i panni di Maja, tranquilla abitante della provincia americana, si scopre determinata a vendicare ogni torto subito, ogni crudeltà che le sia stata inflitta, quando per strada le pare di scorgere la sagoma del suo aguzzino. Se sia lui, proprio lui, l’uomo che ha dimenticato l’umana pietà, Noomi Rapace non se lo chiede. Lo segue, però. Lo pedina. Lo scruta. Infine, lo rapisce, certa di dovergli infliggere gli stessi crimini di guerra che questi ha commesso. The Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del film Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 ottobre 2020) The Secret è una storia di guerra, dove le armi sono racchiuse, tutte, nella mente umana. Non c’è soldato, in The Secret, solo una donna, sopravvissuta agli orrori dell’Olocausto senza, perciò, aver imparato il valore della non-violenza. Noomi Rapace, che nella pellicola in uscita il 15 ottobre veste i panni di Maja, tranquilla abitante della provincia americana, si scopre determinata a vendicare ogni torto subito, ogni crudeltà che le sia stata inflitta, quando per strada le pare di scorgere la sagoma del suo aguzzino. Se sia lui, proprio lui, l’uomo che ha dimenticato l’umana pietà, Noomi Rapace non se lo chiede. Lo segue, però. Lo pedina. Lo scruta. Infine, lo rapisce, certa di dovergli infliggere gli stessi crimini di guerra che questi ha commesso. The Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del filmThe Secret - Le verità nascoste, le foto del film

