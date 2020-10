Testo di Altalene | il nuovo singolo di Slait e Tha Supreme con Coez e Mara Sattei dal Bloody Vinyl 3 della crew Machete

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ildie Thaarriva in simultanea con il lancio di3, il terzo mixtapeserieEmpire Records. Lapiù influentescena rap italiana presenta la nuova raccolta con, un brano che coniuga il talento di. Il risultato è una ballata tesa, malinconica e matura quanto basta per raccontare gli alti e bassi di una relazione. Ledel titolo sono proprio le oscillazioni tra paura e speranza, cicatrici e trasparenza: il capolinea potrebbe essere vicino, ma non per ...

Ultime Notizie dalla rete : Testo Altalene

OptiMagazine

Divisione della posta nella sfida fra Pianoro e Cral Mattei Ravenna per la serie B di baseball con vittoria dei romagnoli nella prima sfida 11-6 e successo degli emiliani in volata 6-5 in quella pomer ...Esordio da tre punti in campionato per i nerazzurri, vittoriosi 4-3 a San Siro al termine di una splendida partita.