Test salivari nelle scuole dell’infanzia del Lazio: ecco da quando e come funziona, tutte le info (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ stato presentato oggi e inizierà dalla prossima settimana il progetto pilota per i Test salivari nelle scuole dell’Infanzia, quelle elementari e medie (per le fasce d’età fino ai 13 anni) del Lazio. L’obiettivo – si legge nella nota della Regione – è quello di potenziare l’attività di screening negli istituti scolastici: nella fascia d’età superiore ai 13 anni con l’utilizzo dei Test antigenici rapidi e il prelievo naso-faringeo e per i più piccoli con i Test antigenici tramite prelievo salivare. Leggi anche: Emergenza Covid-19 nel Lazio, arriva la decisione: mascherina obbligatoria anche all’aperto Test ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ stato presentato oggi e inizierà dalla prossima settimana il progetto pilota per idell’Infanzia, quelle elementari e medie (per le fasce d’età fino ai 13 anni) del. L’obiettivo – si legge nella nota della Regione – è quello di potenziare l’attività di screening negli istituti scolastici: nella fascia d’età superiore ai 13 anni con l’utilizzo deiantigenici rapidi e il prelievo naso-faringeo e per i più piccoli con iantigenici tramite prelievo salivare. Leggi anche: Emergenza Covid-19 nel, arriva la decisione: mascherina obbligatoria anche all’aperto...

Tg1Raiofficial : #COVID19 Da domani nel @RegioneLazio #obbligo di #mascherina all'aperto. Pronti i #test salivari nelle #scuole pe… - Nico01042014 : RT @Virus1979C: Il Tar annulla l’ordinanza della Regione Lazio sull’obbligo di vaccini influenzali per over 65: “La competenza spetta allo… - LenaPoros : RT @ultimenotizie: Test salivari nelle scuole del #Lazio. Lo annuncia l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. 'Oggi c'è un ulte… - CorriereCitta : Test salivari nelle scuole dell’infanzia del Lazio: ecco da quando e come funziona, tutte le info - SoniaLaVera : RT @claudio_2022: Il Tar annulla l’ordinanza della Regione Lazio sull’obbligo di vaccini influenzali per over 65: “La competenza spetta all… -