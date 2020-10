Televoto annullato al Grande Fratello Vip 2020: Denis Dosio squalificato per bestemmia? Anticipazioni 2 ottobre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Televoto annullato al Grande Fratello Vip 2020. L’ultima volta che è accaduto è stato quando Fausto Leali ha parlato un po’ da ignorante di “razze” e persone di colore, cosa è successo questa volta nella casa di Cinecittà? A quanto pare questa volta lo squalificato di turno dovrebbe essere Denis Dosio. Il giovane potrebbe essere ricordato come una stella cometa di questa edizione del reality di Canale5 perché, entrato in un secondo tempo in confronto ad altri, potrebbe già uscire questa sera a causa di una bestemmia che avrebbe detto mentre si trovava in stanza con gli altri, mentre si rideva e si scherzava. Al grido di “Dio b*ia”, Denis ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020)alVip. L’ultima volta che è accaduto è stato quando Fausto Leali ha parlato un po’ da ignorante di “razze” e persone di colore, cosa è successo questa volta nella casa di Cinecittà? A quanto pare questa volta lodi turno dovrebbe essere. Il giovane potrebbe essere ricordato come una stella cometa di questa edizione del reality di Canale5 perché, entrato in un secondo tempo in confronto ad altri, potrebbe già uscire questa sera a causa di unache avrebbe detto mentre si trovava in stanza con gli altri, mentre si rideva e si scherzava. Al grido di “Dio b*ia”,...

