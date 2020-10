Tecnofilati lancia mascherina ecologica | tecno e 100% made in Italy

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Labitalia) - Complice un livello di allerta sempre molto alto e la massima attenzione a contenere i numeri dei contagi, l'utilizzo di Dpi (dispositivi protettivi individuali) continua ad essere obbligatorio per tutti. Si tratta di un cambiamento strutturale delle vite di tutti, che non è ormai solo un obbligo quanto un gesto concreto di responsabilità civile e sociale. All'emergenza sanitaria, però, si contrappone un altro pericolo di cui ancora si continua a parlare molto poco ovvero quella ambientale. È ormai sempre più evidente che esista un problema, in Italia come all'estero, di corretto smaltimento delle cosiddette mascherine monouso con particolare riferimento a quelle chirurgiche. Una preoccupazione ancora più attuale a fronte ad esempio della recente riapertura delle scuole che ha visto la distribuzione di oltre 135 ...