Tarro: 'Solo il 5% degli infetti presenta sintomi. La mascherina all'aperto, scelta inutile' (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA - Il primario di virologia Giulio Tarro torna a parlare dopo l'impennata dei contagi in Italia riscontrata negli ultimi due giorni. Il professore emerito dell' Ospedale Cotugno di Napoli , è ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA - Il primario di virologia Giuliotorna a parlare dopo l'impennata dei contagi in Italia riscontrata negli ultimi due giorni. Il professore emerito dell' Ospedale Cotugno di Napoli , è ...

LaVi24865063 : @SIL749 @BarillariDav Bene. Si faccia curare dal Tarro la prossima volta. Anzi no, guarisca con l'energia del Sole.… - RavendaRenato : @IlPrimatoN l'emergenza è solo politica, non sanitaria - Meira85253235 : Grazie infinite prof Tarro ?? Il problema è che non vogliono solo allungare lo stato d'emergenza ma riuscire nel… - Meira85253235 : @TarroGiulio @SuperElis2 @speciale_news @byoblu @RadioRadioWeb @pasqualemariob1 @pbecchi @DiegoFusaro @NicolaPorro… - viralvideovlogs : RT @alexium_alessio: Peccato mi ha bloccato, Solo perché ho risposto ai suoi inutili commenti allarmistici. 118.000 tamponi e ben 2400 pos… -