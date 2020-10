Tanti Auguri Fellini: a Rimini i festeggiamenti per il centenario della nascita del regista che ha cambiato la storia del cinema (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dante Ferretti, Pupi Avati, Igort, concerti, proiezioni, incontri letterari, mostre e convegni, per continuare a festeggiare nella sua città natale i 100 anni di Federico Fellini. Un programma di eventi ricco di sorprese che accosta, da punti vista differenti, l’arte del grande regista riminese, a partire dalla dimensione del mistero e della trascendenza che ha sempre nutrito il suo cinema e a cui il futuro Museo Fellini dedicherà un’installazione. E i festeggiamenti per il centenario della nascita di Federico Fellini continuano nella sua città natale. Passo dopo passo ci avviciniamo all’evento più importante che chiuderà il compleanno Felliniano e ... Leggi su domanipress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dante Ferretti, Pupi Avati, Igort, concerti, proiezioni, incontri letterari, mostre e convegni, per continuare a festeggiare nella sua città natale i 100 anni di Federico. Un programma di eventi ricco di sorprese che accosta, da punti vista differenti, l’arte del granderiminese, a partire dalla dimensione del mistero etrascendenza che ha sempre nutrito il suoe a cui il futuro Museodedicherà un’installazione. E iper ildi Federicocontinuano nella sua città natale. Passo dopo passo ci avviciniamo all’evento più importante che chiuderà il compleannoano e ...

