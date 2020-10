Tale e Quale Show | Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ballano il Tuca Tuca | interviene in diretta Raffaella Carrà

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella terza puntata di, il varietà del venerdì di Rai 1,ha dovuto interpretareCarrà. Era prevedibile che allagirl toccasse vestire i panni della signora della televisione in una delle puntate del programma. Infatti, uno dei punti di contatto esemplari fra musica, danza e televisione è il numero del, che la Raffa nazionale era solita ballare in compagnia di, coreografo e marito della concorrente. All’ombra dell’immarcescibile mi piaci dele ...

alessandromanc5 : Ward con Barry White. È un pò somigliante ma non è tale e quale. #taleequaleshow - zazoomblog : Carmen Russo è Raffaella Carrà – Video – Tale e Quale Show 2020 - #Carmen #Russo #Raffaella #Carrà - abyven_ : Ancora tale e quale che fa blackface. Sempre peggio - bebeblogit : Tale e Quale Show, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ballano il Tuca Tuca: interviene in… - rramengirl : faccio zapping e su rai 1 a tale e quale show fanno l’ennesima blackface... ma dio porco -

Nel corso della terza puntata del 2 ottobre 2020 della decima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Luca Ward nei panni di Barry ...La terza puntata di Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai1 venerdì 2 ottobre, regala sin dall'inizio dei momenti emozionanti per i concorrenti. La seconda esibizione vede come ...