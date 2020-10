Tale e Quale Show: anticipazioni 2 ottobre 2020, Pago sarà Fabrizio Moro (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tale e Quale Show: nuova puntata in arrivo questa sera, 2 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rai Uno. Al momento, la classifica provvisoria è come qui di seguito: Barbara Cola;Pago;Virginio;Francesca Manzini;Carolina Rey;Carmen Russo;Giulia Sol;Sergio Muniz;Francesco Paolantoni;Luca Ward.Tale e Quale Show: quali sono i personaggi di stasera? anticipazioni I personaggi che saranno imitati nel programma condotto da Carlo Conti saranno: Adele;Fabrizio Moro;Giusy Ferreri;Britney Spears;Raffaella Carrà;Elodie;Maurizio Vandelli;Mino Reitano;George Michael;Barry White.La giuria sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Come per ogni ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020): nuova puntata in arrivo questa sera, 2, alle ore 21,25 su Rai Uno. Al momento, la classifica provvisoria è come qui di seguito: Barbara Cola;;Virginio;Francesca Manzini;Carolina Rey;Carmen Russo;Giulia Sol;Sergio Muniz;Francesco Paolantoni;Luca Ward.: quali sono i personaggi di stasera?I personaggi che saranno imitati nel programma condotto da Carlo Conti saranno: Adele;;Giusy Ferreri;Britney Spears;Raffaella Carrà;Elodie;Maurizio Vandelli;Mino Reitano;George Michael;Barry White.La giuria sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Come per ogni ...

