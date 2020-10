Svizzera, a Ginevra il salario minimo più alto del mondo: 3.800 euro al mese (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dal 17 ottobre tutti i lavoratori del Cantone di Ginevra percepiranno un salario minimo di 3.800 euro, poco meno di 21 euro e mezzo all'ora: lo stipendio base più alto al mondo. Non si tratta però di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dal 17 ottobre tutti i lavoratori del Cantone dipercepiranno undi 3.800, poco meno di 21e mezzo all'ora: lo stipendio base piùal. Non si tratta però di ...

fattoquotidiano : 4 MILA EURO LORDI AL MESE E' il nuovo salario minimo in Svizzera. In Italia Confindustria e sindacati si oppongono,… - giuseppelandi : RT @SensoDiNausea: 'In Svizzera il salario minimo più alto del mondo, a Ginevra sarà portato a 3.800 euro al mese' Noi abbiamo Conte che c… - pensivin : RT @SensoDiNausea: 'In Svizzera il salario minimo più alto del mondo, a Ginevra sarà portato a 3.800 euro al mese' Noi abbiamo Conte che c… - angolivio : RT @SensoDiNausea: 'In Svizzera il salario minimo più alto del mondo, a Ginevra sarà portato a 3.800 euro al mese' Noi abbiamo Conte che c… - FamigliaPollo : RT @SensoDiNausea: 'In Svizzera il salario minimo più alto del mondo, a Ginevra sarà portato a 3.800 euro al mese' Noi abbiamo Conte che c… -