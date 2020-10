Super Mario Bros 35 | la sfida online che mette tutti contro tutti

(Di venerdì 2 ottobre 2020) (Foto: Nintendo)Nell’ambito delle celebrazioni per i trentacinque anni di, Nintendo ha presentato un nuovo gioco gratis chiamato. 35 dove si dovrannore altri trentaquattro giocatori finché ne rimarrà soltanto uno. Come con un’ideale punto di contatto tra la filosofia di una Battle Royale alla Fortnite e il fascino retrò del glorioso titolo del 1985, questo gioco sarà un’esclusiva per i possessori di Nintendo Switch. Come funziona? Trentacinque giocatori si sfideranno su un medesimo livello random di., cercando di spingersi il più lontano possibile andando a saltare burroni, raccogliere bonus e evitare i numerosi pericoli lungo la ...

I rivali in gara non sono i soliti personaggi di Super Mario Bros, ma Koopa Troopa che "invadono" il nostro salotto. C'è anche la modalità multigiocatore, immancabile per la saga di Mario Kart dato ...Abbiamo visto in anteprima Mario Kart Live: Home Circuit, il nuovo videogame di Nintendo che trasforma la propria dimora in un circuito grazie alla realtà aumentata ...