Sulla "pillola del giorno dopo" non è cambiato niente (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il testo sul farmaco Norlevo nella Gazzetta ufficiale contiene un errore di stampa, ha chiarito l'AIFA: la ricetta resta obbligatoria solo per le minorenni Leggi su ilpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il testo sul farmaco Norlevo nella Gazzetta ufficiale contiene un errore di stampa, ha chiarito l'AIFA: la ricetta resta obbligatoria solo per le minorenni

ilpost : Sulla “pillola del giorno dopo” non è cambiato niente - VaCorvino : RT @ilpost: Sulla “pillola del giorno dopo” non è cambiato niente - pietrofrigo : RT @ilpost: Sulla “pillola del giorno dopo” non è cambiato niente - lycophos : RT @ilpost: Sulla “pillola del giorno dopo” non è cambiato niente - ilpost : Sulla “pillola del giorno dopo” non è cambiato niente -