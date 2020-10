Sud: Conte, 'ci sono condizioni per svolta, sarà avamposto rilancio Italia' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Da questo palco si sono sentite molte lodevoli intenzioni, molti apprezzabili propositi che però si sono scontrati con la dura realtà del Sud, che ha visto il Sud allontanarsi ancor di più dalla vita produttiva del Paese. Allora perché oggi deve essere cambiato qualcosa? Oggi ci sono le condizioni per realizzare finalmente una svolta. E il motivo è che non è mai successo che si sia offerta a noi un'occasione unica, senza precedenti, non solo di incidere sul divario Nord-Sud ma per fare del Sud l'avamposto del rilancio dell'Italia intera". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla Fiera del Levante di Bari. "I 209 miliardi del Recovery Fund ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Da questo palco sisentite molte lodevoli intenzioni, molti apprezzabili propositi che però siscontrati con la dura realtà del Sud, che ha visto il Sud allontanarsi ancor di più dalla vita produttiva del Paese. Allora perché oggi deve essere cambiato qualcosa? Oggi cileper realizzare finalmente una. E il motivo è che non è mai successo che si sia offerta a noi un'occasione unica, senza precedenti, non solo di incidere sul divario Nord-Sud ma per fare del Sud l'deldell'intera". Lo dice il premier Giuseppe, intervenendo alla Fiera del Levante di Bari. "I 209 miliardi del Recovery Fund ...

