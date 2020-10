Subaway | la Corte Suprema irlandese si scatena contro la catena americana

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Laaccusa Subway, una delle catene americane più famose. Il sandwich non può essere considerato tale. Il perché Lalancia un appellouna delle catene americane più famose al mondo, Subway. Secondo gli esperti, il sandwich del fast-food non può essere considerato pane, vista l’alta quantità di zucchero … L'articolo proviene da YesLife.it.

In Irlanda una sentenza stabilisce che il contenuto di zucchero dei prodotti da forno della catena di fast food fa sì che i sandwich non siano "legalmente pane" ...Il sandwich della catena americana Subway contiene troppo zucchero per poter essere considerato legalmente pane ...