Studiare “Bella Ciao” nelle scuole | se ne discuta senza pregiudizi

(Questo post è stato scritto insieme a Gian Mario Fragomeli, deputato Pd primo firmatario della proposta di legge su "Bella Ciao")Una semplice proposta di legge, a prima firma del collega Fragomeli (Pd) sottoscritta da deputati di diversi gruppi, ha destato molto interesse, prima sui social poi su alcuni giornali di area conservatrice e adesso addirittura nei talk show televisivi.A questo punto forse sarebbe il caso prima di tutto di leggere la proposta di legge, poi forse di approfondire eventuali dubbi con il proponente o gli altri firmatari. Si tratta della proposta per il riconoscimento ufficiale della canzone "Bella ciao" e il suo insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado quale canto di rango istituzionale, da eseguirsi dopo l'inno nazionale in occasione dei festeggiamenti per la festa del 25 aprile, ...

