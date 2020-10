Stranger Things 4: le riprese al via, nuovo sguardo al Sottosopra nella foto dal set (Di venerdì 2 ottobre 2020) La lavorazione di Stranger Things è finalmente ripresa e la prima immagine dal set ci offre un nuovo sguardo al Sottosopra. Dopo mesi di ritardo dovuti all'emergenza sanitaria, Stranger Things 4 è in lavorazione e la prima foto dal set diffusa su via Twitter ci offre un nuovo sguardo al Sottosopra. Nel tweet si legge, infatti, "nel frattempo nel Sottosopra...", ma potrebbe essere semplicemente un riferimento a uno dei luoghi iconici dello show visto che ciò che intravediamo dietro il ciak non sembra avere a che fare col Sottosopra visto finora nella serie Netflix. L'immagine sembrerebbe piuttosto mostrare il consegno che aveva ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 ottobre 2020) La lavorazione diè finalmente ripresa e la prima immagine dal set ci offre unal. Dopo mesi di ritardo dovuti all'emergenza sanitaria,4 è in lavorazione e la primadal set diffusa su via Twitter ci offre unal. Nel tweet si legge, infatti, "nel frattempo nel...", ma potrebbe essere semplicemente un riferimento a uno dei luoghi iconici dello show visto che ciò che intravediamo dietro il ciak non sembra avere a che fare colvisto finoraserie Netflix. L'immagine sembrerebbe piuttosto mostrare il consegno che aveva ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Stranger Things 4: le riprese al via, nuovo sguardo al Sottosopra nella foto dal set… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Stranger Things 4 – Netflix annuncia il ritorno sul set con una foto - 280614_idols : Buongiornissimo, hanno ripreso a girare la s4 di stranger things come stiamo io feliciona - SukhmaniTyagi : STRANGER THINGS 4 IS HAPPENINGG !!!! SKJJKSJSKJ ???? - flowerssun18 : hanno. iniziato. le. riprese. di. stranger. things. sto piangendo -

Ultime Notizie dalla rete : Stranger Things Stranger Things 4: tutte le anticipazioni sulla nuova stagione Libero Tecnologia Stranger Things 4: le riprese al via, nuovo sguardo al Sottosopra nella foto dal set

La lavorazione di Stranger Things è finalmente ripresa e la prima immagine dal set ci offre un nuovo sguardo al Sottosopra. Dopo mesi di ritardo dovuti all'emergenza sanitaria, Stranger Things 4 è in ...

Millie Bobby Brown sogna di interpretare Amy Winehouse, mentre è su Netlix con Enola Holmes

Altro che Stranger Things: in questi giorni su Netflix con Enola Holmes, Millie Bobby Brown ha un sogno nel cassetto, essere Amy Winehouse in un biopic musicale.

La lavorazione di Stranger Things è finalmente ripresa e la prima immagine dal set ci offre un nuovo sguardo al Sottosopra. Dopo mesi di ritardo dovuti all'emergenza sanitaria, Stranger Things 4 è in ...Altro che Stranger Things: in questi giorni su Netflix con Enola Holmes, Millie Bobby Brown ha un sogno nel cassetto, essere Amy Winehouse in un biopic musicale.