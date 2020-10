Stranger Things 4: foto dal Sottosopra (Di venerdì 2 ottobre 2020) Stranger Things 4, riprese. Photo: Web.Stranger Things 4, pubblicata una nuova foto delle riprese, la produzione riparte dopo lo stop a causa del Covid. Intanto, nel Sottosopra di Stranger Things Una notizia che tutti i fan stavano aspettando, dopo mesi di attesa e speranza, le riprese della serie Netflix più amata da cinefili e serializzati sono ripartite! A seguito nella chiusura del set dello scorso marzo, i fratelli Duffer sono stati abbastanza incerti sulla data di riprese, ma il nuovo tweet non lascia alcun dubbio. meanwhile in the upside down… pic.twitter.com/BtPlMjy0pS— Stranger Things (@Stranger Things) October 1, 2020La nuova ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020)4, riprese. Photo: Web.4, pubblicata una nuovadelle riprese, la produzione riparte dopo lo stop a causa del Covid. Intanto, neldiUna notizia che tutti i fan stavano aspettando, dopo mesi di attesa e speranza, le riprese della serie Netflix più amata da cinefili e serializzati sono ripartite! A seguito nella chiusura del set dello scorso marzo, i fratelli Duffer sono stati abbastanza incerti sulla data di riprese, ma il nuovo tweet non lascia alcun dubbio. meanwhile in the upside down… pic.twitter.com/BtPlMjy0pS—(@) October 1, 2020La nuova ...

