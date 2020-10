Strage di Bologna, Mollicone al governo: «State nascondendo la verità, non vi daremo tregua» (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Siete omissivi come governo. Siete reticenti. State nascondendo la verità e non vi daremo tregua come Intergruppo parlamentare». Federico Mollicone, deputato FdI e fondatore dell’Intergruppo La verità oltre il segreto risponde così in Aula al sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella, votato a pronunciarsi per conto del governo sull’interpellanza presentata in mattinata. Si è tornati a chiedere, ancora una volta, verità e trasparenza sulla Strage di Bologna, a distanza di 40 anni. Mollicone e la commissione d’inchiesta «Abbiamo già chiesto la costituzione di una Commissione d’inchiesta non più ricostituita ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Siete omissivi come. Siete reticenti.la verità e non vicome Intergruppo parlamentare». Federico, deputato FdI e fondatore dell’Intergruppo La verità oltre il segreto risponde così in Aula al sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella, votato a pronunciarsi per conto delsull’interpellanza presentata in mattinata. Si è tornati a chiedere, ancora una volta, verità e trasparenza sulladi, a distanza di 40 anni.e la commissione d’inchiesta «Abbiamo già chiesto la costituzione di una Commissione d’inchiesta non più ricostituita ...

pdnetwork : Siamo basiti e inorriditi dalle dichiarazioni del parlamentare meloniano Federico Mollicone, che oggi in Aula ha af… - GramsciAG : RT @pdnetwork: Siamo basiti e inorriditi dalle dichiarazioni del parlamentare meloniano Federico Mollicone, che oggi in Aula ha affermato c… - Agenparl : Strage Bologna: De Maria (PD), Inaccettabile iniziativa della destra per riproporre tesi infondate - - LamonacaSabino : RT @pdnetwork: Siamo basiti e inorriditi dalle dichiarazioni del parlamentare meloniano Federico Mollicone, che oggi in Aula ha affermato c… - caralalli89 : RT @nomfup: Dovreste sentire quello che sto sentendo io in aula da parte di un deputato di Fratelli d’Italia sulla strage fascista di Bolog… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Bologna Strage di Bologna, dai depistaggi al fango: ora è il turno della ‘terrorista palestinese’ Il Fatto Quotidiano “CRIMINIS IMAGO. IMMAGINI DELLA CRIMINALITÀ A BOLOGNA”

Si prosegue con le fotografie di Ferrari: le immagini drammatiche dalle Strage dell’Italicus, del Rapido 904 e della Stazione di Bologna scattate il 2 agosto 1980, fino ad arrivare ai numerosi omicidi ...

Federico Mollicone e la Sinistra internazionale dietro la Strage di Bologna

Oggi nell’Aula di Montecitorio è stata presentata un’interpellanza da parte di Fratelli d’Italia sul segreto di Stato per quel che riguarda la Strage di Bologna e non solo. A prendere la parola, in ra ...

Si prosegue con le fotografie di Ferrari: le immagini drammatiche dalle Strage dell’Italicus, del Rapido 904 e della Stazione di Bologna scattate il 2 agosto 1980, fino ad arrivare ai numerosi omicidi ...Oggi nell’Aula di Montecitorio è stata presentata un’interpellanza da parte di Fratelli d’Italia sul segreto di Stato per quel che riguarda la Strage di Bologna e non solo. A prendere la parola, in ra ...