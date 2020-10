Strage Bologna, Mollicone mette insieme i pezzi: "Chiediamo verità al governo" (Di venerdì 2 ottobre 2020) "L'interpellanza in oggetto chiede al governo verità. Sono presenti molti aspetti non chiari della Strage del 2 agosto: proviamo a mettere insieme i pezzi". E' iniziato così in Aula l'intervento del deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, fondatore dell'Intergruppo La verità oltre il segreto e deciso a chiarire aspetti ancora oscuri della Strage di Bologna. "Il 2 agosto 1980 a Bologna - spiega rivolgendosi al sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella - erano presenti terroristi internazionali e italiani legati al gruppo di Carlos "lo Sciacallo", esperti in trasferimenti di esplosivi, spesso per il Fronte Popolare per la Liberazione della ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) "L'interpellanza in oggetto chiede al;. Sono presenti molti aspetti non chiari delladel 2 agosto: proviamo are". E' iniziato così in Aula l'intervento del deputato di Fratelli d'Italia Federico, fondatore dell'Intergruppo La; oltre il segreto e deciso a chiarire aspetti ancora oscuri delladi. "Il 2 agosto 1980 a- spiega rivolgendosi al sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella - erano presenti terroristi internazionali e italiani legati al gruppo di Carlos "lo Sciacallo", esperti in trasferimenti di esplosivi, spesso per il Fronte Popolare per la Liberazione della ...

