Storie Italiane, Dalila Di Lazzaro e il racconto della sua malattia: «Dolore cronico, non posso muovermi»

Dalila Di Lazzaro, protagonista indiscussa del cinema degli '70 e '80, ieri, 1° ottobre 2020, è stata ospite del programma di Rai 1 Storie Italiane. Da tempo l'attrice combatte una battaglia contro un male invisibile, il Dolore cronico, che non le permette né di condurre una vita normale né di lavorare. Il racconto di Dalila Di Lazzaro sulla sua malattia ha immediatamente commosso il pubblico da casa. Inoltre, l'attrice ha riportato l'attenzione anche sul tema degli artisti e liberi professioni del mondo dello spettacolo abbandonati dallo Stato. La recente pandemia, infatti, ha causato diversi problemi ai lavoratori del mondo dello spettacolo e non solo.

