Stefano Proietti: il leghista che si lamenta di chi lo critica per i capelli durante il consiglio comunale a Spoleto (Di venerdì 2 ottobre 2020) “A titolo informativo voglio rendere edotta questa aula che negli scorsi giorni sono stato attenzionato pubblicamente per quanto riguarda la lunghezza, la forma, il volume dei miei capelli”. Non è uno scherzo: il vicepresidente del consiglio comunale di Spoleto Stefano Proietti, della Lega durante una seduta del consiglio ha davvero preso il microfono per informare che lui non ci sta: guai a chi lo critica per i suoi capelli! Proietti ha continuare “Vorrei rispondere a chi lo ha fatto pubblicamente e privatamente”. Mentre il presidente del consiglio Sandro Cretoni provava a riprendere in mano la situazione il leghista insisteva ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “A titolo informativo voglio rendere edotta questa aula che negli scorsi giorni sono stato attenzionato pubblicamente per quanto riguarda la lunghezza, la forma, il volume dei miei”. Non è uno scherzo: il vicepresidente deldi, della Legauna seduta delha davvero preso il microfono per informare che lui non ci sta: guai a chi loper i suoiha continuare “Vorrei rispondere a chi lo ha fatto pubblicamente e privatamente”. Mentre il presidente delSandro Cretoni provava a riprendere in mano la situazione ilinsisteva ...

