Stefania Orlando, crollo al Gf Vip: lacrime per il figlio mai avuto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dolorosa confessione di Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello Vip: la showgirl ha spiegato perché non ha mai voluto un figlio senza nascondere il rammarico per questa decisione. L’ingresso di Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello Vip è stato preceduto da alcune polemiche: la prima innescata dall’ex marito Andrea Roncato, e la seconda … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dolorosa confessione dinella casa del Grande Fratello Vip: la showgirl ha spiegato perché non ha mai voluto unsenza nascondere il rammarico per questa decisione. L’ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip è stato preceduto da alcune polemiche: la prima innescata dall’ex marito Andrea Roncato, e la seconda … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

blueskay1D : RT @darveyfeels_: Lo so che non lo faranno ma io continuo a sperare in una clip sull’amicizia tra Matilde Brandi e Stefania Orlando con tan… - yermrene : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “chiamate la neuro che arrivo” #GFVIP - stefyorlandobot : RT @darveyfeels_: Lo so che non lo faranno ma io continuo a sperare in una clip sull’amicizia tra Matilde Brandi e Stefania Orlando con tan… - AnnalisaLysa : RT @darveyfeels_: Lo so che non lo faranno ma io continuo a sperare in una clip sull’amicizia tra Matilde Brandi e Stefania Orlando con tan… - stefyorlandobot : RT @chiamatemigioo: L’ANNO PROSSIMO ESIGO STEFANIA ORLANDO COME OPINIONISTA #GFvip -