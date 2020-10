Stato di emergenza, il Cts si sfila: è una scelta politica, non tecnica. Opposizione all’attacco (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una scelta politica, non tecnica. Fa discutere la nuova proroga dello Stato di emergenza (dal 15 ottobre fino al 31 gennaio ) deciso dal governo. Che permette a Conte di proseguire con le procedure straordinarie esautorando di fatto il Parlamento. Dopo dopo un incontro con la maggioranza, il premier ha annunciato quello che da giorni era nell’aria. Altri quattro mesi di super poteri per l’avvocato del popolo. Stato di emergenza, il Cts non c’entra Con lo Stato di emergenza, infatti, restano in piedi tutti gli organismi creati ad hoc dal capo del governo: commissario straordinario e comitato tecnico scientifico. Ma soprattutto il ricorso ai famigerati dpcm (decreti presidenza consiglio dei ministri) ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una, non. Fa discutere la nuova proroga dellodi(dal 15 ottobre fino al 31 gennaio ) deciso dal governo. Che permette a Conte di proseguire con le procedure straordinarie esautorando di fatto il Parlamento. Dopo dopo un incontro con la maggioranza, il premier ha annunciato quello che da giorni era nell’aria. Altri quattro mesi di super poteri per l’avvocato del popolo.di, il Cts non c’entra Con lodi, infatti, restano in piedi tutti gli organismi creati ad hoc dal capo del governo: commissario straordinario e comitato tecnico scientifico. Ma soprattutto il ricorso ai famigerati dpcm (decreti presidenza consiglio dei ministri) ...

