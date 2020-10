Stato di emergenza fino al 31 gennaio: ma cosa significa esattamente? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo stato di emergenza per la pandemia è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021. Il premier Giuseppe Conte ha sciolto le riserve dopo i dati sui contagi di giovedì 1 ottobre: oltre 2500 casi in Italia (secondo il Cts dovuto all’apertura delle scuole) e una situazione in continuo peggioramento nel resto d’Europa. Il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, vorrebbe anche ripristinare il monitoraggio giornaliero tra Protezione Civile e Regioni. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo stato di emergenza per la pandemia è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021. Il premier Giuseppe Conte ha sciolto le riserve dopo i dati sui contagi di giovedì 1 ottobre: oltre 2500 casi in Italia (secondo il Cts dovuto all’apertura delle scuole) e una situazione in continuo peggioramento nel resto d’Europa. Il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, vorrebbe anche ripristinare il monitoraggio giornaliero tra Protezione Civile e Regioni.

