Stage, con il Covid dimezzate le opportunità d’ingresso nel mercato del lavoro per i giovani (Di venerdì 2 ottobre 2020) La principale porta di ingresso al lavoro per i giovani (under 35) diventa sempre più stretta. Rispetto ai dati dei primi sei mesi dell’anno scorso, nel 2020 il numero di Stage è infatti dimezzato. I dati arrivano dalla Repubblica degli Stagisti, che ha elaborato i dati relativi ai tirocini extracurricolari (gli unici che vengono monitorati e conteggiati) nel primo semestre del 2020, confrontandoli con i dati del 2019. Risultato? Quest’anno, in sei mesi, sono partiti in Italia 96.376 Stage. Mentre nello stesso semestre del 2019 le attivazioni erano state 185.152. “Il Covid ha determinato un crollo: nel 2020 vi è stata la metà delle opportunità di Stage rispetto allo stesso periodo del 2019”, scrive Eleonora Voltolina, fondatrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) La principale porta di ingresso alper i(under 35) diventa sempre più stretta. Rispetto ai dati dei primi sei mesi dell’anno scorso, nel 2020 il numero diè infatti dimezzato. I dati arrivano dalla Repubblica degli Stagisti, che ha elaborato i dati relativi ai tirocini extracurricolari (gli unici che vengono monitorati e conteggiati) nel primo semestre del 2020, confrontandoli con i dati del 2019. Risultato? Quest’anno, in sei mesi, sono partiti in Italia 96.376. Mentre nello stesso semestre del 2019 le attivazioni erano state 185.152. “Ilha determinato un crollo: nel 2020 vi è stata la metà delle opportunità dirispetto allo stesso periodo del 2019”, scrive Eleonora Voltolina, fondatrice ...

clikservernet : Stage, con il Covid dimezzate le opportunità d’ingresso nel mercato del lavoro per i giovani - Noovyis : (Stage, con il Covid dimezzate le opportunità d’ingresso nel mercato del lavoro per i giovani) Playhitmusic - - fattoquotidiano : Stage, con il Covid dimezzate le opportunità d’ingresso nel mercato del lavoro per i giovani - bdo_italia : La nostra Academy riparte! Il connubio che funziona, tra lavoro digital e face-to-face. Grazie al recruiting online… - italia_esports : RT @TGMesports: Domani, con @TOP_Esports_ vs @FlyQuest inizierà la seconda fase dei #Worlds2020 di @lolesports e ,i… -

Ultime Notizie dalla rete : Stage con Stage, con il Covid dimezzate le opportunità d’ingresso nel mercato del lavoro per i giovani Il Fatto Quotidiano Liu Jo, lo stato finanzia la crescita con 15 milioni

Cdp-Cassa depositi e prestiti, società finanziaria controllata dal Ministero dello sviluppo economico, ha stipulato con il brand fondato da Marco ...

Crash Bandicoot 4: It's About Time - La posizione di tutte le Gemme Colorate

, come da tradizione, è un gioco che nasconde un quantitativo innumerevole di segreti sparsi negli stage che compongono l'avventura principale. Uno tra questi è costituito da quattro Gemme Colorate ce ...

Cdp-Cassa depositi e prestiti, società finanziaria controllata dal Ministero dello sviluppo economico, ha stipulato con il brand fondato da Marco ..., come da tradizione, è un gioco che nasconde un quantitativo innumerevole di segreti sparsi negli stage che compongono l'avventura principale. Uno tra questi è costituito da quattro Gemme Colorate ce ...