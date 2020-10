“Sposarsi al tempo del Covid: che fatica non solo per gli sposi”. Pietro Cerzosimo racconta come s soffrire delle costrizioni del governatore anche tutto ciò che ruoto intorno al giorno del sì, dai fotografi ai ristoratori (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Monica De Santis Sposarsi al tempo del Covid in Campania sembra stia diventando un’impresa titanica. Dopo i mesi del lockdown, ora una nuova doccia fredda si abbatte sui futuri sposi e di conseguenza su tutto il settore del wedding. L’ordinanza di De Luca, impone per tutte le cerimonie un massimo di 20 invitati, che possono aumentare solo se sono tutti congiunti, se non è previsto il buffet e non vi sia intrattenimento musicale. Una stretta, per un settore, già fortemente colpito dal lockdown, che ora rischia di metterlo definitivamente in ginocchio. “Un po’ quest’ordinanza l’aspettavamo, visti i contagi in crescente aumento, però non ci aspettavamo certo tutte queste restrizioni per il nostro settore”. Così Pietro ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Monica De Santis Sposarsi aldelin Campania sembra stia diventando un’impresa titanica. Dopo i mesi del lockdown, ora una nuova doccia fredda si abbatte sui futuri sposi e di conseguenza suil settore del wedding. L’ordinanza di De Luca, impone per tutte le cerimonie un massimo di 20 invitati, che possono aumentarese sono tutti congiunti, se non è previsto il buffet e non vi sia intrattenimento musicale. Una stretta, per un settore, già fortemente colpito dal lockdown, che ora rischia di metterlo definitivamente in ginocchio. “Un po’ quest’ordinanza l’aspettavamo, visti i contagi in crescente aumento, però non ci aspettavamo certo tutte queste restrizioni per il nostro settore”. Così...

