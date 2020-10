Spider-Man Remastered: un nuovo video confronto con l'originale mostra gli impressionanti miglioramenti visivi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Recentemente è emerso che Insomniac Games ha lavorato all'imminente Marvel's Spider-Man Remastered per circa un anno, e uno sguardo all'aggiornamento rende chiaro che lo studio ha lavorato molto sulla nuova versione del gioco. Insomniac ha recentemente presentato il remaster in azione, mostrando miglioramenti impressionanti, e poco dopo, il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha caricato un video facendo un confronto diretto tra il remaster e il gioco originale in esecuzione su PS4 Pro. Marvel's Spider-Man Remastered presenterà una modalità Performance per giocare a 60 FPS, con ray-tracing, ambienti aggiornati, maggiore fedeltà visiva per i personaggi e le animazioni, nuovi trofei, nuovi costumi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Recentemente è emerso che Insomniac Games ha lavorato all'imminente Marvel's-Manper circa un anno, e uno sguardo all'aggiornamento rende chiaro che lo studio ha lavorato molto sulla nuova versione del gioco. Insomniac ha recentemente presentato il remaster in azione,ndo, e poco dopo, il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha caricato unfacendo undiretto tra il remaster e il giocoin esecuzione su PS4 Pro. Marvel's-Manpresenterà una modalità Performance per giocare a 60 FPS, con ray-tracing, ambienti aggiornati, maggiore fedeltà visiva per i personaggi e le animazioni, nuovi trofei, nuovi costumi ...

cinefilosit : #SpiderMan3: Jamie Foxx di nuovo Electro per il film con Tom Holland #ILoveCinefilos - Brainstomping : Peter Bagge torturando a Peter Parker: The Megalomaniacal Spider-Man - cineblogit : Spider-Man 3: Jamie Foxx in trattative finali con Sony e Marvel per tornare come Electro - bebeblogit : Spider-Man 3: Jamie Foxx in trattative finali con Sony e Marvel per tornare come Electro - Ash71Pietro : Spider-Man 3: Jamie Foxx in trattative finali con Sony e Marvel per tornare come Electro -