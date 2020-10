Spider-Man: Electro arriva nel Marvel Cinematic Universe (Di venerdì 2 ottobre 2020) Jamie Foxx torna a vestire i panni del villain Electro, ma stavolta lo fa per il Marvel Cinematic Universe, nel prossimo film dedicato a Spider-Man Novità sul fronte MCU! Jamie Foxx è pronto a riprendere il ruolo del villain cattivo Electro nel terzo film di Spider-Man con protagonista Tom Holland. Foxx ha interpretato per la prima volta il personaggio dell’arcinemico dell’Uomo Ragno in The Amazing Spider-Man 2, nel 2014, della trilogia con protagonista Andrew Garfield. Oggi, grazie a The Hollywood Reporter, sappiamo che l’attore tornerà a interpretare lo stesso ruolo, ma in un universo cinematografico differente. Basato sui fumetti di Stan Lee e Steve Ditko, il prossimo capitolo di Spider-Man ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Jamie Foxx torna a vestire i panni del villain, ma stavolta lo fa per il, nel prossimo film dedicato a-Man Novità sul fronte MCU! Jamie Foxx è pronto a riprendere il ruolo del villain cattivonel terzo film di-Man con protagonista Tom Holland. Foxx ha interpretato per la prima volta il personaggio dell’arcinemico dell’Uomo Ragno in The Amazing-Man 2, nel 2014, della trilogia con protagonista Andrew Garfield. Oggi, grazie a The Hollywood Reporter, sappiamo che l’attore tornerà a interpretare lo stesso ruolo, ma in un universo cinematografico differente. Basato sui fumetti di Stan Lee e Steve Ditko, il prossimo capitolo di-Man ...

