Spid: nuova procedura in arrivo, come cambia la richiesta (Di venerdì 2 ottobre 2020) nuova procedura Spid in arrivo, come cambia la richiesta Lo Spid – Sistema Pubblico di Identità Digitale – è ultimamente al centro di importanti novità. Infatti, tale sistema, che consente ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati aderenti nei rispettivi portali web, con un'unica Identità Digitale – in modo rapido e sicuro – va nella direzione della semplificazione e della digitalizzazione degli uffici pubblici. Tanto che il pin Inps verrà gradualmente sostituito proprio dallo Spid. L'ottica è insomma quella che vede lo Spid come passo essenziale nel processo di ...

